F1: Leclerc, 'Sainz mi mancherà, ma a volte ci siamo odiati'

Il Gp di Olanda di domenica sarà l'81/o in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz jr faranno coppia come piloti dello stesso team, nel loro caso la Ferrari. Quasi un record, ma la coppia si separerà a fine anno, quando a Maranello arriverà Lewis Hamilton e lo spagnolo andrà alla Williams. Così Leclerc, parlando al podcast " F1 Beyond the Grid." fa un bilancio dei rapporti con colui che è stato, così a lungo, suo compagno di team.

"Mi mancherà Carlos, la persona. Andiamo molto d'accordo - le parole del monegasco -. Purtroppo in questo mondo tutto viene analizzato e criticato in modo eccessivo, ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Condividiamo molti interessi e ci sono ricordi che porterò con me per sempre". Ma Leclerc nno nega che ci siano stati, fra i due, momenti complicati. "Indossando il casco, ci sono stati momenti in cui io l'ho odiato - rivela - e lui ha odiato me, perché non vedevamo le cose allo stesso modo.

Ma poi si aggiusta tutto parlandoci".

Inevitabile la domanda su cosa si aspetta dall'arrivo di Hamilton in Ferrari, e come sarà la convivenza con il britannico pluricampione del mondo. "Avrà un impatto estremamente positivo.

Un campione come Lewis porta molta motivazione a ognuno dei suoi componenti - dice Leclerc -. Questo è il primo effetto positivo che avrà in Ferrari. Farà valere tutta l'esperienza che ha accumulato in tutti questi anni con la Mercedes. Arriva con un modo diverso di lavorare, una visione diversa e questo va solo a vantaggio della squadra".

Ma avere un compagno come Hamilton per Lweclerc sarà anche un grande stimolo. "Avrò la stessa macchina del pilota di maggior successo in F1 - sottolinea -. Sarà molto interessante per me imparare da uno dei migliori. Allo stesso modo, battere Lewis e dimostrare di cosa sono capace sarà una grande sfida e motivazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA