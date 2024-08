Carabinieri arrestano in Emilia Romagna il "re" degli skimmer

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cavalese con i colleghi della polizia giudiziaria della Procura di Trento hanno rintracciato e arrestato a Guastalla (Reggio Emilia), un uomo ritenuto essere al vertice di un gruppo criminale specializzato nella clonazione seriale di fuel card e furti massivi di carburante che i militari hanno smantellato lo scorso il 4 giugno con l'operazione 'Free Fuel'. Con la cattura del ricercato si conclude quindi l'esecuzione di tutte e 27 le misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria. L'arrestato viene descritto dagli altri indagati come uno dei massimi referenti a livello europeo in grado di assemblare e vendere skimmer.

L'uomo, residente in Romania e destinatario di mandato arresto europeo, era il referente per il procacciamento dei sofisticati dispositivi in grado di captare e registrare i dati contenuti dalle tessere magnetiche e dei rispettivi codici utilizzati. Da quanto emerso il ricercato ha sempre mantenuto un basso profilo non lasciando traccia dei suoi spostamenti muovendosi con auto intestate a terze persone. Le indagini dei carabinieri hanno documentato come l'uomo facesse la spola tra la Romania e l'Italia con dei viaggi "di lavoro" in compagnia dei sodali trentini anche in terra spagnola, dov'è stata individuata una cellula operativa del gruppo.



