Maestri dell'arte tessile protagonisti mostra-concorso sul clima

Oltre cinquanta maestre e maestri dell'arte tessile, provenienti da Italia, Canada, Germania, Olanda, Georgia, Svizzera, Stati Uniti e Gran Bretagna, dal 7 al 15 settembre metteranno in mostra le loro opere alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma), ancora una volta capitale internazionale del Fiber Art, con il concorso 'Trame a Corte', evento giunto alla 21/a edizione e organizzato dall'Associazione Arcadia.

Le opere in gara saranno dedicate al tema del cambiamento climatico, interpretato in maniera autonoma e personale attraverso patchwork, arazzi, abiti e oggetti in feltro, nunofeltro, ricamo ed ecoprinting, rigorosamente confezionate a mano. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da rappresentanti della Sovrintendenza ai Beni Artistici, dell'Università di Parma, dell'Assessorato alla Cultura di Sala Baganza e da uno storico dell'arte, che assegneranno i premi seguendo i criteri di relazione fra tecnica e composizione del linguaggio creativo personale.

La validità culturale di 'Trame a Corte', oltre che alla storia della tessitura e alla presenza di tessitori internazionali, è legata alla contemporaneità di questo mezzo espressivo che, pur non facendo parte del linguaggio artistico consueto, vede oggi nel panorama dell'Arte Moderna esponenti di ogni nazione che si cimentano con tessiture, ricami e tessuti riciclati ed elaborati con tecniche varie. Opere di artisti che spaziano per tecniche e colori che l'Associazione Arcadia ha accumulato nel tempo, dando vita ad un archivio costituito da centinaia di creazioni.



