Bimbo trovato morto nel Parmense, il Comune farà il funerale

Sarà sepolto nel cimitero di Traversetolo (Parma) il corpo del neonato che è stato trovato il 9 agosto nel giardino di una villetta. Il funerale, ha annunciato alla Gazzetta di Parma il sindaco Simone Dall'Orto, sarà celebrato al termine degli accertamenti che gli inquirenti stanno conducendo.

Il piccolo corpo, un neonato di pochissimi giorni di vita, scoperto per caso dal proprietario della villetta della frazione di Vignale, è ancora senza un'identità, visto che le indagini di procura e carabinieri, non hanno individuato elementi utili per risalire all'identità dei genitori e di chi lo possa avere abbandonato. Anche l'autopsia non è ancora stata fatta: inizialmente fissata nei giorni successivi, è stata rinviata per consentire ulteriori accertamenti preliminari.

"Una volta terminate le indagini - ha detto il sindaco Dall'Orto - quando le autorità competenti potranno restituire il corpo del bambini, come Comune, come comunità, organizzeremo il funerale e metteremo a disposizione uno spazio per la tumulazione. Alcuni cittadini che vogliono rimanere anonimi mi hanno già contatto e si sono resi disponibili a coprire eventuali spese. Questa vicenda ha sconvolto tutti nella nostra comunità".



