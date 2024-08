Si allunga, con altre due vittime, il bilancio della strage sulle strade dell'Emilia-Romagna.

Ieri, a Meldola (Forlì-Cesena), un 50enne è morto dopo essere sbandato con la sua auto e finito contro un tir. La vittima, Marco Benini, era molto noto in zona per la sua attività di pr delle discoteche.

Dopo cinque giorni di agonia è morto anche Valentino Bianchi, 58 anni, che il giorno di Ferragosto è stato travolto da un'auto mentre era in bici.



