Tornano i Buskers a Ferrara, la prima edizione a pagamento

Ferrara si prepara ad ospitare dal 21 al 25 agosto la 37/a edizione del Buskers Festival, la prima a pagamento: un palcoscenico en plein air di oltre 1000 mq nel cuore della città che accoglierà 60 artisti internazionali, per un totale di 180 esibizioni e dieci ore di spettacolo ogni giorno.

Oltre 950 le candidature ricevute per fare parte di un evento che, dal 1988, è tappa per migliaia di musicisti che ogni giorno scelgono la strada come palco. Cile, Regno Unito, Brasile, Paesi Bassi, Sud Corea, Argentina, Francia, Siria, Usa, Hong Kong sono solo alcuni angoli del mondo dai quali provengono gli artisti selezionati, tra musiche sorprendenti, fusion di genere e moderni onemanband, anzi onewomanband, perché mai come quest'anno ci sono le donne buskers. E poi giocolieri, acrobati e spettacoli di fuoco.



