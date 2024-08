Nuovo impianto di illuminazione per la Ghirlandina di Modena

Nuovi impianti elettrici e nuovo sistema di illuminazione interno, con l'obiettivo di valorizzare il percorso di visita, per la Ghirlandina di Modena, la torre simbolo della città che, insieme al Duomo e a Piazza Grande, costituisce il complesso storico e architettonico riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto dal valore complessivo di 230mila euro, approvato dalla Soprintendenza, che prosegue l'intervento avviato negli anni scorsi, e il cantiere, seguito dal settore Lavori pubblici del Comune, è in programma da dicembre: sarà organizzato per consentire comunque l'apertura ai visitatori al pomeriggio e nei weekend, con un'occupazione minima anche delle impalcature esterne collocate sul lato ovest del monumento, tra la torre e l'edificio che ospita i Musei del Duomo, ma senza impedire il passaggio pedonale.

I lavori riguarderanno, in particolare, oltre alla scala interna, la sala della Secchia rapita, dove si trova una copia (l'originale è conservato nel Palazzo comunale) del "bottino" di guerra reso celebre dal poema eroicomico di Alessandro Tassoni del 1630 sulle cruenti lotte tra i Comuni di Modena e Bologna: la Secchia è conservata nella Torre dal 1325.

Proseguendo la salita, si interverrà anche nella Sala dei Torresani, il belvedere al quinto piano della Torre, a 43 metri da terra dei quasi 90 complessivi del monumento la cui costruzione è iniziata nel 1160 per terminare, con la cuspide ottagonale, nel 1319. Con i nuovi lavori si sostituiscono i corpi illuminanti e si punta a valorizzare le volte a crociera decorate della Sala della Secchia così come, nel rispetto del monumento, tutte le zone di maggior pregio artistico.

Da inizio 2024 sulla Ghirlandina sono già salite oltre 42mila persone, mentre nel 2023 è stato toccato il record di 64.869 visitatori, un migliaio in più rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA