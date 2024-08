Mambo promuove volume su Alberto Garutti, artista e docente

Un volume in uscita a settembre ospita la più ampia ricognizione dedicata ad Alberto Garutti (Galbiate, 1948 - Milano, 2023), artista e docente tra le figure più influenti sulla scena artistica italiana ed europea degli ultimi cinquant'anni. Lo annuncia il Mambo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, che ha promosso il progetto. La pubblicazione, a cura di Studio Celant con la collaborazione di Studio Alberto Garutti, sarà disponibile in lingua italiana per a+mbookstore (Milano) e in lingua inglese per Hatje Cantz (Berlino) e verrà presentata nei prossimi mesi in musei italiani ed esteri, a cominciare - il 29 agosto - dal Museion-Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano. Il progetto editoriale internazionale è realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell'ambito di Italian Council, il programma di promozione internazionale dell'arte contemporanea italiana.

Da sempre interessato ad esplorare gli spazi e le dinamiche di relazione tra opera, spettatore ed istituzione, Alberto Garutti a partire dai primi anni '90 trasforma i modi di fare arte pubblica ridefinendone radicalmente i processi di concezione. Le sue opere nel contesto urbano - commissionate da città, Biennali e musei di tutto il mondo - sono dispositivi aperti pensati per re-immaginare nuove forme di incontro tra i cittadini, gli spettatori dell'arte, e il paesaggio fisico e sociale per il quale queste sono disegnate. Il volume contiene un saggio di Antonella Soldaini, una cronologia storico-critica dal 1948 al 2023 curata da Eva Fabbris (responsabile anche della ricerca scientifica), sette testi tematici inediti di Alberto Garutti pensati specificamente per questa pubblicazione, e una ricca serie di illustrazioni e documenti per raccontare il percorso artistico di un autore che, sin dai suoi esordi negli anni '70, ha sempre cercato di interrogarsi sul ruolo e sulla responsabilità etica della figura dell'artista per la società contemporanea. Scopo del volume è quello di porre in evidenza, attraverso una densa sequenza temporale dei maggiori eventi accaduti durante la carriera di Garutti, il valore sperimentale e innovativo del suo linguaggio.



