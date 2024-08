Dopo dieci anni il Dragon Boat mondiale torna a Ravenna

Dal 3 all'8 settembre Ravenna sarà nuovamente, dopo dieci anni, il centro nevralgico del dragon boat internazionale, ospitando la 14/a edizione del Idbf Dragon Boat Club Crew World Championship (Ccwc). Un evento che vedrà la partecipazione di 172 team provenienti da 32 nazioni, con oltre 7.000 atleti impegnati in quasi 500 gare. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Internazionale di Dragon Boat Idbf e della Federazione Italiana di Dragon Boat Fidb, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna.

Gli equipaggi partecipanti saranno protagonisti di sei giorni di gare a bordo delle lunghe piroghe di origine cinese con pagaia monopala (canoe a 10 o 20 posti dall'affascinante forma di drago). Il programma prevede gare sulle distanze dei 2 km, 500 metri e 200 metri, in tutte le categorie previste, dagli atleti junior ai senior D, su imbarcazioni standard boats e small boats (di lunghezza variabile da 8 a oltre 18 metri). Le squadre, composte da 10 o 20 vogatori, un tamburista e un timoniere, lavorano in perfetta armonia, sincronizzando i loro movimenti con il ritmo del tamburo.

Le competizioni si terranno presso il bacino della 'Standiana'. Oltre alle gare, saranno organizzati eventi collaterali che arricchiranno l'esperienza dei partecipanti e dei visitatori, tra cui la cerimonia di apertura prevista per il 2 settembre con la sfilata di tutte le squadre, e quella di chiusura l'8 settembre.

"Un evento che porta il bacino delle Standiana nel mondo - hanno detto l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Giammaria Manghi - e lo candida ad essere il punto di riferimento internazionale del canottaggio agonistico. Il Mondiale Dragon Boat arricchisce il calendario 2024 della nostra Sport Valley e mi piace pensare che per i 7.000 atleti attesi e tutto lo staff questa sia anche un'opportunità per scoprire Ravenna".



