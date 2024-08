De Pascale, chi vince le elezioni sia commissario dell'alluvione

Sul fronte della ricostruzione del post-alluvione "Io sarei favorevole" all'ipotesi che vede chi "vincerà le elezioni" prendere "in mano la struttura commissariale". Così, a margine degli incontri del Meeting di Rimini, il sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

Al Governo, argomenta, "abbiamo detto si decida cosa si fa dopo dicembre" quando scadrà l'attuale gestione commissariale. Se si vuole dare "l'incarico finalmente al territorio, se si vuol dire che chi vincerà le elezioni prenderà in mano la struttura commissariale. Lo si dica e lo si chiarisca. Io - sottolinea de Pascale - sarei favorevole, diciamo, a uno schema di questo tipo, però è inspiegabile perché non ci sia modo di parlare col Governo di questo argomento".



