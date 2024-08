Con l'intervento del patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa prende il via la 45esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, la kermesse organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione alla Fiera di Rimini. In apertura gli interventi del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e del presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA