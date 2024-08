Spazzino aggredito in zona stazione a Bologna, un denunciato

Un operatore ecologico è stato aggredito e ferito mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti lungo la scalinata del Pincio, fra Piazza XX Settembre e il parco della Montagnola, nei pressi della stazione di Bologna.

La vittima è un 62enne di origine marocchina che, per le lesioni riportate, è stato portato all'ospedale Sant'Orsola in condizioni di media gravità. Dell'episodio ha dato notizia l'amministrazione comunale, con una nota di Matilde Madrid, Capo di Gabinetto con delega al progetto Sicurezza integrata.

I fatti sono avvenuti verso le 7.30 di questa mattina.

Secondo quanto riferito dall'operatore alla polizia, ad affrontarlo è stato un uomo sui 40 anni, descritto come italiano. Senza apparente motivo, gli si è avvicinato e ha danneggiato il veicolo aziendale in uso al 62enne. Poi, alla richiesta di quest'ultimo di smetterla, lo ha colpito violentemente al capo con una pala. La polizia ha avviato indagini per cercare di identificare l'aggressore.

"Riteniamo sia un fatto grave, ai danni di un lavoratore intento a svolgere un servizio pubblico -scrive Madrid- un fatto purtroppo che si verifica in una zona su cui si stanno concentrando gli sforzi delle forze dell'ordine, a cui va la nostra riconoscenza." Il capo di gabinetto del Comune aggiunge che il Sindaco, dopo aver sentito il Questore, ha richiesto formalmente al Prefetto la convocazione di un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per arrivare alla definizione di modalità più efficaci nel presidio della zona e ad azioni di prevenzione di fenomeni che stanno preoccupando i cittadini, come lo spaccio, le risse e le aggressioni. Il Comune ha inoltre concordato con i residenti della vicina Galleria 2 Agosto un incontro per confrontarsi sulle problematiche di sicurezza.

La polizia ha identificato e rintracciato l'aggressore dell'operatore ecologico colpito con una pala all'alba di oggi mentre lavorava lungo la scalinata del Pincio, fra Piazza XX Settembre e il parco della Montagnola, nei pressi della stazione di Bologna. Si tratta di un italiano di 49 anni, già con precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi e aggravate e per il danneggiamento del veicolo in uso all'addetto.



