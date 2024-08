Rissa tra detenuti in carcere a Bologna, tre agenti contusi

Una rissa tra detenuti è scoppiata nel carcere bolognese della Dozza. Per sedarla tre agenti sono rimasti contusi: uno di loro è stato colpito con un bastone e uno con un pugno in faccia. Il tutto, a quanto si apprende, è nato da un detenuto che ha dato in escandescenze, ha aggredito alcuni compagni di cella e poi se l'è presa con gli agenti intervenuti per sedare gli animi.

"I detenuti violenti vanno isolati - ha detto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe - e la polizia penitenziaria deve essere dotata del Taser o di altri strumenti simile, per impedire che i detenuti violenti portino a terminale loro azioni".



