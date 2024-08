Cade dal balcone, morta bimba di 4 anni a Bologna

Una bambina di quattro anni è morta, nel pomeriggio, cadendo dal balcone al terzo piano di una palazzina in via della Campagna 22 a Bologna dove viveva con la famiglia, di origini pakistane. A quanto si è appreso al momento della caduta nell'abitazione c'era solo la madre con un'altra figlia di pochi mesi. La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ma è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Intervenuta anche la Polizia secondo cui si è trattato di un tragico incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA