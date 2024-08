Trovate armi della seconda guerra mondiale in un casolare

Armi della seconda guerra mondiale rinvenute dai carabinieri in un fabbricato rurale disabitato nel comune di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena.

Delegati dalla procura di Modena, i militari ieri hanno eseguito una perquisizione in un'abitazione di Prignano a seguito della segnalazione di un anziano del luogo il quale in passato aveva già consegnato proprio ai carabinieri un fucile mitragliatore 'Sten' di fabbricazione inglese, arma rinvenuta nelle pertinenze della sua abitazione. L'ispezione scattata ieri, che è stata condotta dai carabinieri della stazione di Prignano insieme al nucleo Artificieri di Bologna, ha dato esito 'positivo': all'interno di un vano murario del fabbricato in disuso sono stati trovati e sequestrati, fa sapere l'Arma, un fucile mitragliatore automatico di fabbricazione statunitense M3, provvisto di sette caricatori, 741 cartucce 9x19, quattro bombe a mano americane ed inglesi, sempre risalenti alla seconda guerra mondiale.

Gli ordigni, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati fatti brillare questa mattina.



