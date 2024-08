Allerta arancione anche per domani in Emilia-Romagna

Prosegue, in Emilia-Romagna, l'allerta arancione per i temporali. La protezione civile, infatti, ha attivato lo stato di attenzione che riguarderà la costa romagnola, la pianura bolognese e ferrarese e la fascia collinare da Bologna a Parma. Per il resto del territorio l'allerta è gialla.

Per domani, infatti, si prevedono le condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali e venti di burrasca moderata. Resta altissima l'attenzione sulle frane, mentre i fiumi non dovrebbero destare particolare preoccupazione, visto che sono possibili superamenti della prima soglia d'allarme.



