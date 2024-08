Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, è rammaricato per il pareggio casalingo con la Fiorentina e per non aver capitalizzato il risultato pieno. "E' comunque un esordio molto positivo - sottolinea - abbiamo fatto una prestazione tosta, di qualità, cercando sempre di creare occasioni e fare gol. Abbiamo creato 7-8 palle gol, subendo pochissimo contro una squadra forte. Ma un po' di rammarico c'è".



