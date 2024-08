Incidente sull'Autosole fra Modena e Reggio, gravi due donne

Due donne in gravi condizioni, cinque complessivamente i feriti, due auto e due moto coinvolte. Queste le conseguenze di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.50 sull'Autosole, nel tratto che è compreso tra il bivio per la A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, fra i territori di Modena e Reggio Emilia.

L'incidente, più precisamente, è avvenuto al chilometro 146 e 500, tra Gazzata di San Martino in Rio e Rubiera. Subito dopo l'accaduto si sono registrati dieci chilometri di coda. Sul posto anche l'elisoccorso, da Pavullo e da Parma, che ha portato le due donne in gravi condizioni agli ospedali Maggiore di Bologna e di Baggiovara nel Modenese.

Autostrade consiglia agli utenti diretti verso Milano di uscire a Modena Nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Reggio Emilia.



