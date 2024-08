Danneggia per 5 volte l'auto della cognata, denunciato 62enne

Dalla fine di settembre del 2023 al giugno scorso avrebbe danneggiato più volte la vettura della cognata 50enne con cui non correvano più buoni rapporti per questioni di eredità. Protagonista della vicenda - andata in scena a Correggio, nel Reggiano - un 62enne denunciato dai Carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato e continuato. A far scattare l'intervento dei militari la stessa vittima dei danneggiamenti che, al quarto atto vandalico sul suo veicolo, ha installato una telecamera interna immortalando le gesta dell'assalitore.

L'origine dei fatti risale al settembre dello scorso anno, quando la donna denunciò ai Carabinieri il danneggiamento della propria macchina che presentava vari graffi intorno alla carrozzeria e la foratura di due pneumatici. Nei mesi successivi altri attacchi al veicolo: l'ultimo il 24 giugno ripreso dalla telecamera interna che mostrava un uomo parzialmente travisato riconosciuto dalla 50enne come suo cognato con cui, negli ultimi tempi non era più in buoni rapporti per questioni di eredità. Avviate le indagini i Carabinieri - anche grazie ai sistemi di videosorveglianza e a dichiarazioni testimoniali - hanno così denunciato il 62enne.



