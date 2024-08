A fuoco capannone agricolo a Forlì, danni ma nessuno coinvolto

Intervento, poco dopo l'una di notte, per i Vigili del Fuoco di Forlì, Faenza e Cesena, giunti a spegnere un incendio divampato in un capannone agricolo - con all'interno diversi trattori e rimorchi - in via Ghibellina a Forlì. Sul posto oltre 20 pompieri con sette automezzi - due autopompe, tre autobotti, una autobotte chilolitrica e un autofurgone di supporto - che hanno operato a lungo per mettere sotto controllo e circoscrivere il rogo evitando la sua propagazione alla vicina abitazione, a un altro capannone ee alla vegetazione limitrofa.

Le operazioni sono proseguite fino all'alba per completare il minuto spegnimento. Nessuna persona è stata coinvolta mentre risultano ingenti i danni all'edificio e ai mezzi coinvolti.

Presenti anche i Carabinieri per tutti gli adempimenti del caso.



