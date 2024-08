Tra vino e tradizioni torna in E-R la Festa della vendemmia

Terza edizione per la Festa della vendemmia, voluta da Confagricoltura Emilia-Romagna in collaborazione con le sedi provinciali di Parma, Modena, Ferrara e Bologna. Quattro eventi organizzati all'interno di aziende espressione del territorio, a casa degli stessi imprenditori vitivinicoli che per l'occasione accolgono il pubblico raccontando la propria storia. Fari puntati dunque sulle operazioni in vigna, rese sempre più difficili dal caldo estremo, che si stanno svolgendo nel rispetto dell'ordinanza regionale: stop alle attività dalle 12.30 alle 16, flessibilità in entrata e in uscita dal luogo di lavoro e rimodulazione degli orari. Stiamo parlando di una vendemmia "super anticipata" che si manifesta quest'anno "più complicata del solito - sottolinea Vonfagricoltura - anche per la carenza di manodopera, aggravata dalla sovrapposizione del periodo di raccolta con quello di tante produzioni frutticole".

La rassegna comincia il 29 agosto nel Parmense, a Guardasone di Traversetolo presso l'azienda Oinoe La Città del Vino, con l'evento 'Il metodo classico a Parma', tour in vigna e visita alla cantina. Sarà Festa della vendemmia anche in provincia di Modena, il 4 settembre, con gli allievi dell'Istituto d'Istruzione Superiore L. Spallanzani, che guideranno i partecipanti nel vigneto alla scoperta delle varietà più antiche della tradizione quali Pinot Bianco, Alionza, Montuni, Trebbiano modenese, Grechetto gentile (Pignoletto), Lambrusco Grasparossa, Merlot e Cabernet.

Poi c'è l'appuntamento con la viticoltura del Ferrarese, il 10 settembre, presso l'azienda agricola Giorgio Donati Fondo Cà de Bartoli a Porotto. 'Vino Bio in Cantina, la microproduzione di nicchia' con una speciale visita alla vigna situata tra il Po e il Reno, uno sguardo alla vendemmia e al processo di vinificazione. Il ciclo di eventi si chiuderà al Podere Riosto di Pianoro (Bologna), il 12 settembre.



