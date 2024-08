Tentato omicidio con un machete nel Modenese

Tentato omicidio nella tarda serata di domenica scorsa a Sorbara di Bomporto, nel Modenese, dove un 37enne ha ferito con un machete un 44enne, suo connazionale, originario della Tunisia. L'aggredito, che ha riportato una profonda lesione al polso sinistro, guaribile in 60 giorni, si è salvato soltanto grazie al pronto intervento dei sanitari sul posto e all'essere riuscito a parare con un cuscino altri fendenti sferrati dal 37enne che erano diretti al collo e alla testa.

L'aggressore, che nell'immediato era fuggito, è stato rintracciato dai carabinieri e portato in carcere, su ordinanza richiesta della procura ed emessa dal gip. Il 44enne ferito era stato raggiunto nella sua abitazione dall'indagato che gli aveva proposto di vendere cocaina per suo conto. Al rifiuto, l'aggressione con il machete. L'intervento di soccorso del 118 è avvenuto direttamente in strada, poi il 44enne è stato operato al Policlinico di Modena. In attesa dell'interrogatorio, l'aggressore, che ha numerosi precedenti alle spalle, si trova in carcere al Sant'Anna.



