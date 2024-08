Meeting Music Contest, cinque finalisti con Filippo Graziani

Gea, con il brano 'M-Ama', Irene Rugiero ('Tao Caos'), Luca Fol ('Vivi con garbo'), Samuela ('Mostro') e Sonoalaska ('Dopo di me') sono i finalisti del Meeting Music Contest 2024 promosso dal Mei-Meeting delle etichette indipendenti: si sfideranno il 24 agosto in Fiera a Rimini, in sinergia con il Meeting per l'amicizia fra i popoli, e chi vincerà si esibirà il 5 ottobre in piazza del Popolo a Faenza (Ravenna) insieme a Filippo Graziani - che sarà ospite del Mei con l'album dedicato al padre Ivan - oltre a ricevere la registrazione e la distribuzione digitale del proprio singolo.

Graziani sarà presente anche nella serata finale del Contest assieme al produttore e musicista Francesco Arpino.

Il Meeting Music Contest, nato nel 2021, si rivolge ad artisti emergenti tra i 14 e i 40 anni, offrendo l'opportunità di esprimere e condividere la loro creatività attraverso la musica. Quest'anno le iscrizioni si sono chiuse con un record di 210 artisti partecipanti, un numero "straordinario - commenta Otello Cenci, direttore artistico del Meeting con Giordano Sangiorgi, patron del Mei - Dopo l'ascolto, possiamo dire che la qualità dei brani è molto alta". I cinque finalisti, aggiunge Sangiorgi, "rappresentano il nuovo modo di fare musica, pensando anche alle nuove generazioni cantautorali". Quest'anno i partecipanti si sono misurati sul tema del Meeting, 'Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?', tratto da una frase del romanziere americano Cormac McCarthy, presentando brani inediti.



