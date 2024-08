In E-R le temperature sono in calo, attesi temporali

Dopo una prima parte della settimana di Ferragosto bollente, il week-end, in Emilia-Romagna, si annuncia decisamente più fresco e con la possibilità di temporali, tanto che la protezione civile ha rinnovato anche per domani l'allerta gialla sulla parte orientale della regione.

Anche le previsioni di disagio bioclimatico dell'Arpae ipotizzano una situazione in attenuazione, tanto che, per domenica, la previsione è di un bollino verde esteso a tutta la Regione.



