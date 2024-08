Ragazzina trovata morta nel sonno in casa a Parma

E' morta nel sonno, a Parma, nella casa di un amico 18enne con cui aveva trascorso la serata.

Protagonista della vicenda - riportata dal quotidiano 'Gazzetta di Parma' - una ragazza minorenne del cui decesso si è accorto, ieri mattina, lo stesso amico quando è andato a svegliarla.

Chiamati dal giovane sono intervenuti nell'abitazione gli operatori di Parma Soccorso: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare come il cuore della ragazzina avesse cessato di battere da tempo.

Sul posto, spiega il giornale parmigiano, sono giunti anche i poliziotti della Questura parmigiana che hanno raccolto il racconto dell'amico e iniziato a ricostruire l'accaduto che potrà essere meglio compreso con gli esami sul corpo della giovane.

Per questo è stata disposta, dall'autorità giudiziaria, l'autopsia che permetterà di capire quale sia stata la causa del decesso e risalire al momento della morte della giovane.



