Picchia anziano per rubargli l'auto, arrestato

La Polizia ha arrestato un 19enne di origine tunisina, accusato di avere aggredito un uomo di 78 anni, picchiandolo e facendolo cadere a terra, per tentare di rubargli l'auto. E' successo la scorsa notte in via Indipendenza, nel centro di Bologna. La vittima, secondo quanto ricostruito, aveva lasciato la macchina in strada per effettuare una consegna in un hotel. Al ritorno, ha trovato il giovane che, col motore acceso, tentava di allontanarsi a bordo della sua vettura.

L'anziano ha cercato di fermarlo e farlo scendere, ma il 19enne ha reagito colpendolo violentemente e facendolo rovinare a terra. Alla scena hanno assistito alcuni passanti, che hanno soccorso il 78enne e impedito la fuga del malvivente, trattenuto fino all'arrivo, poco dopo, della Polizia. Il 19enne, già con precedenti per reati dello stesso tipo e irregolare nel territorio nazionale, è accusato di tentata rapina aggravata.





