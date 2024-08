Incendio in una azienda di Cesenatico, domato dai pompieri

Un incendio è divampato questa mattina in un 'azienda a Cesenatico. Attorno alle 8.30 i vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena sono intervenuti per domare le fiamme all'interno di un'azienda in via Fossalta.

Quattro le squadre inviate, provenienti dai distaccamenti di Cesenatico, Cesena e sede centrale per fronteggiare l'emergenza.

L'incendio è stato circoscritto e domato, evitando che si propagasse ad altre aree dell'azienda. Non risultano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.





