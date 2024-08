Gli scrittori sbarcano a Ferragosto sulla spiaggia di Cervia

Lettori e turisti di Cervia attendono come da tradizione, la mattina di Ferragosto, lo 'sbarco' degli scrittori in spiaggia, in arrivo dal circolo nautico 'Amici della Vela' a bordo di antiche imbarcazioni da pesca. Protagonisti della 32/a edizione di 'Cervia, la spiaggia ama il libro', sulla battigia di fronte al Grand Hotel della località balneare ravennate, saranno Marino Bartoletti, Andrea Corsini, Enrico Franceschini, Giancarlo Mazzuca, Marco Mancini, Morena Tartagni, Nevio Galeati, Linda Traversi ed Eleonora Mazzoni, che presenteranno le loro ultime opere e verranno intervistati in un talk show dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi.

Ospite speciale della "manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d'Italia", come sottolineano gli organizzatori, sarà l'editrice musicale Riccarda Casadei, per celebrare i settant'anni di 'Romagna Mia' del padre Secondo. 'Cervia, la spiaggia ama il libro' abbina inoltre alla cultura la solidarietà e sostiene un'esperienza meritevole di essere conosciuta e valorizzata. In questa edizione sarà sostenuta l'Associazione Ail Ravenna-Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La manifestazione ha il sostegno della Regione Emilia Romagna, di Apt Servizi, del Comune di Cervia e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.



