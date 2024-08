Sarà un Ferragosto da bollino rosso per il caldo in Emilia-Romagna. Il ministero della Salute, infatti, ha disposto il livello massimo di allerta per il caldo.

L'Arpae ha previsto il massimo livello di allerta per il disagio bioclimatico per tutta la pianura dell'Emilia-Romagna, che si attenuerà domani e venerdì sul Parmense e sul Piacentino, per un previsto calo delle temperature.

La protezione civile ha rinnovato l'allerta gialla per le temperature estreme sulla pianura bolognese, ferrarese, modenese e reggiana e sulla collina bolognese.



