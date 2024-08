Scritte no vax contro la sindaca di Bertinoro, 'denunceremo'

Scritte 'novax' contro la sindaca Pd di Bertinoro, cittadina in provincia di Forlì-Cesena, Gessica Allegni. Le parole rivolte dalla prima cittadina - che ha pubblicato le foto del 'raid' vandalico sulla sua pagina Facebook - sono state vergate, in rosso sulle mura del cimitero di Fratta Terme.

"Avete stancato! - scrive Allegni in un breve post -Denunceremo ancora e prima o poi capiremo chi sono i criminali che si rendono responsabili di questo scempio. È già la seconda volta in poche settimane. La cosa che mi fa più male - aggiunge - non sono le offese alla mia persona, ma il fatto che si deturpi un patrimonio pubblico in un luogo che merita rispetto e dignità. Fate schifo!!!".

Alla sindaca di Bertinoro, è giunto, sempre via Facebook, il sostegno della presidente dell'Assemblea Legislativa regionale, Emma Petitti secondo cui "le intimidazioni, gli insulti, l'ignoranza non fermano la comunità e chi lavora per essa. Un abbraccio a te!" e dell'Unione territoriale del Pd forlivese.

"Le ignobili e vigliacche scritte intimidatorie - viene sottolineato in una nota - rappresentano un atto spregevole e intollerabile. Siamo al fianco di Gessica, come amministratrice e come persona, nella difesa dei valori in cui crediamo con determinazione, a partire dalla tutela della salute pubblica.

L'odio non ci piegherà - conclude la nota - e non ci farà arretrare di un solo passo!"



