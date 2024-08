Palazzina a fuoco nel Modenese, tre famiglie evacuate

Incendio, questa mattina intorno alle quattro, in una palazzina di Largo Borgo Venezia a Sassuolo (Modena). Non ci sono stati feriti, ma le tre famiglie coinvolte, tredici persone in tutto, due i minori, sono state evacuate e due appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

Come fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamm insieme al personale del 118 ed ai carabinieri, l'incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al primo piano, pare, con ogni probabilità, dalla cucina. Il lavoro delle quattro squadre dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme danneggiassero anche l'appartamento al secondo piano, dove è stata interessate, anche in questo caso, soprattutto la cucina. Entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

"Grazie al lavoro dei vigili del fuoco - sottolinea la vicesindaca Serena Lenzotti - il piano terra sembra non essere stato intaccato e, dopo le verifiche di agibilità tutt'ora in corso, una delle tre famiglie potrà fare rientro a casa.

Immediatamente i servizi sociali si sono fatti carico della famiglia con i due minori, per i quali è stata subito trovata una collocazione così come sarà trovata per i componenti, tutti maggiorenni, della seconda famiglia evacuata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA