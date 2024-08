Allerta gialla per forte caldo nelle zone di pianura interna E-R

Disposta per domani, in Emilia-Romagna, una allerta gialla per temperature estreme, in particolare nelle zone di pianura interna centro-orientale, con valori superiori a 37 gradi e punte anche superiori a 38 gradi nei centri urbani. Nel dettaglio il provvedimento adottato dalll'Arpae e dalla Protezione Civile regionale riguarda la pianuta e la bassa collina della Romagna, la pianura e la collina bolognese, la pianura ferrarere e la pianura modenese. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili lungo i rilievi e lungo la fascia pedecollinare.



