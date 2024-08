Oltre 200mila persone al cinema in piazza a Bologna

Oltre 200mila spettatori, quasi 4mila a sera. Il cinema in piazza Maggiore a Bologna volge al termine, ma si conferma una delle iniziative di maggior successo dell'estate bolognese, che ogni anno richiama anche molti turisti che arrivano per godersi un film sullo schermo più grande del mondo.

Ci sono state 55 serate (alcune delle quali contrastate dalle bizze della pioggia) con una media di 3800 spettatori ciascuna: il cartellone di Sotto le stelle del cinema è stato inaugurato lo scorso 17 giugno con una debordante serata in omaggio a Francesco Guccini e si chiuderà martedì 13 agosto, con un altro protagonista della musica bolognese, Andrea Mingardi, autore di una dichiarazione d'amore alla sua città, Bologna I Love You.

Anche quest'anno Sotto le stelle del cinema ha intrecciato il proprio percorso con quello del festival Il Cinema Ritrovato (dal 17 giugno al 7 luglio), ma è stato anche l'anno in cui Sotto le stelle del cinema ha trovato per la prima volta il suo specchio nel Cinema Modernissimo, con il nuovo ingresso inaugurato proprio in occasione delle proiezioni in Piazza Maggiore.

La rassegna ha attraversato la storia del cinema, facendo risplendere sul grande schermo di Piazza Maggiore capolavori dall'epoca muta come Il vento di Victor Sjöström a quelli degli anni più recenti come l'ultimo Tarantino di C'era una volta a...

Hollywood, sperimentando formule nuove come l'esecuzione dal vivo delle musiche di un film sonoro, come accaduto nella serata in cui l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ha suonato le indimenticabili musiche di Nino Rota sulle immagini di Amarcord, tra le serate più partecipate, assieme a quelle di Paris, Texas (presentato in anteprima in Piazza Maggiore e in autunno distribuito in tutta Italia), di Babylon, del Postino, omaggio a Massimo Troisi e immagine di Sotto le stelle del cinema 2024, di 8 e 1/2 e La dolce vita, film simbolo del sodalizio tra Federico Fellini e Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano che la Cineteca ha celebrato nel centenario della nascita.

Fra gli ospiti che hanno presentato alcuni film Darren Aronofsky, Wim Wenders, Damien Chazelle, Valerio Mastandrea, Matteo Garrone e Pier Francesco Favino.



