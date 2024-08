Muore giovane in moto tornando dal mare, grave la fidanzata

Un ragazzo di 26 anni Nicolas Bartolini è morto in un incidente stradale domenica sera nel comune di Misano Adriatico (Rimini).

E' successo poco dopo le 20.30 sulla Statale 16. Bartolini, viaggiava in sella a una moto in direzione di Riccione insieme alla fidanzata di 19 anni, dopo essere stati in spiaggia con un gruppo di amici, domenica sera stavano tornando a casa a Saludecio. Stando ai primi accertamenti, pare che la moto di Nicolas Bartolini, si sia scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, condotta da una donna che ora è indagata per omicidio stradale.

La procura della repubblica ha messo sotto sequestro i veicoli coinvolti. Dopo l'impatto con una prima auto la moto di Bartolini, è rimbalzata contro una seconda vettura, un'Audi Q2, distruggendosi. Il ragazzo è deceduto sul colpo, la fidanzata è ricoverata al Bufalini in gravi condizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA