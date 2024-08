Rissa tra bande a Reggio Emilia, botte anche in ospedale

Prima una rissa tra due bande di giovani nordafricani in centro storico con un ragazzo accoltellato, poi il secondo "round" al pronto soccorso dell'Ospedale dove due operatori sono stati aggrediti. La violenza a Reggio Emilia è esplosa tra venerdì sera e sabato notte scorso, come riporta la stampa locale.

Intorno alle 20,30, in via Roma, si sono affrontati due gruppi di ragazzi. Uno di loro è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. La vittima dell'aggressione è stata trasportata in ospedale dove si trova tuttora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Al suo seguito sono arrivati gli amici e componenti della banda, ma all'improvviso nel cuore della notte sono arrivati anche i rivali per regolare i conti.

"Le varie gang hanno iniziato a picchiarsi in triage: pugni calci, telefoni in testa. C'era sangue ovunque. Il risultato? Un infermiere e una Oss in turno hanno riportato contusioni al braccio e alla testa", racconta Alberto Ansaloni della Fp-Cisl Emilia Centrale. Il sindacato alza la voce e lancia un appello alle istituzioni. "Ora basta, i professionisti e i pazienti non possono rischiare continuamente la propria salute. Per tentare di fermare queste situazioni occorre rivalutare una maggior apertura del posto di polizia all'interno dell'ospedale, oggi presente solo alla mattina".



