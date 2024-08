Parigi: San Giovanni in Persiceto in festa per Gaia Giovannini

Si fa festa a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, per Gaia Giovannini, la 23enne schiacciatrice in forza alla squadra pesarese della Megavolley di Vallefoglia, nata proprio nella cittadina emiliana che celebra, sui social, la 'ragazza di casa'.

"Congratulazioni alla nazionale italiana di pallavolo femminile - scrive il Comune di San Giovanni in Persiceto sulla sua pagina Facebook -, e in particolare a Gaia Giovannini, giovane atleta persicetana che ha coronato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la medaglia d'oro!" Giovannini è entrata in Nazionale quest'anno. Con la squadra azzurra, prima di mettersi al collo quella parigina, ha vinto medaglia d'oro alla Volleyball Nations League.



