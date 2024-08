L'estate di Raoul, a Ferragosto si ricorda il Re del Liscio

(di Antonio Giovannini) Il 15 agosto tra Cesenatico e Gatteo Mare, in piazza Romagna mia, si celebra il Re del Liscio Raoul Casadei, che proprio a Ferragosto avrebbe compiuto 87 anni e che è morto il 13 marzo 2021. Per il quarto anno si torna in piazza per festeggiare l'avventura umana e artistica di un simbolo della Romagna, inventore e divulgatore del Liscio e autore di buona parte delle canzoni che hanno reso celebre questo genere musicale.

Sarà suo figlio Mirko - dopo il successo sul palcoscenico del festival di Sanremo per cantare, nei 70 anni dall'uscita, 'Romagna mia' - a coordinare lo spettacolo al confine tra Cesenatico e Gatteo Mare, dove Raoul abitava nel suo amato "recinto Casadei", una specie di ranch creato per stare insieme alla sua famiglia. Renzo Rubino & la Sbanda saranno gli ospiti in questa serata dal titolo 'L'estate di Raoul', che vedrà sul palco anche Mirko Casadei Big Band. Ad aprire la lunga festa un raduno nazionale delle bande italiane in collaborazione con Ambima, associazione nazionale che comprende oltre 4000 bande.

Dopo il successo delle scorse edizioni, con ospiti del calibro di Enrico Ruggeri, Toquinho e Fabio Concato, quest'anno il protagonista sarà Renzo Rubino, giovane artista ormai affermato nella scena musicale italiana con la sua Sbanda, anche lui affascinato dalla musica della tradizione romagnola, dal patrimonio culturale che da Raoul è passato al figlio Mirko, che lo interpreta con la sua band, sottolineando la capacità del Liscio di essere un laboratorio aperto ai flussi sonori più disparati.

"Sarà una serata speciale - anticipa Mirko Casadei -. Un doppio compleanno, quello di Raoul nato proprio nel giorno di Ferragosto e quello di Romagna mia. Sarà per tutti l'occasione di salutare il Re del Liscio e farlo rivivere attraverso le sue ballate che sono state la colonna sonora della riviera, della vacanza e di tanti appassionati della nostra musica popolare".

In preparazione c'è anche una celebrazione di 'Romagna mia' per il suo 70/o compleanno con un grande raduno di bande provenienti da tutta Italia, che eseguiranno all'unisono 'Romagna mia' e 'Ciao Mare', oltre 300 musicisti in una performance da Guinness.



