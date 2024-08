Investita sulle strisce, morta turista 92enne nel Ferrarese

Incidente mortale, la scorsa notte intorno alle 23, sul Lungomare di Porto Garibaldi, nel Ferrarese. A perdere la vita una signora di 92 anni, una turista, travolta, a quanto si è appreso, da uno scooter guidato da un 48enne che l'avrebbe colpita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti - invano - i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire i contorni del sinistro: dai primi riscontri sembra che il motorino abbia investito l'anziana sulle strisce mentre alcune auto si erano fermate per farla attraversare. I militari, sempre a quanto appreso, hanno fermato l'uomo, sottoposto a tutti i test del caso, che rischia una possibile accusa di omicidio stradale.





