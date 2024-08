Balneari: bagnini Riccione, questa potrebbe essere ultima estate

Se non ci saranno interventi istituzionali "dal primo gennaio del 2025 rischiamo di perdere i lidi. A Riccione abbiamo almeno 7 chilometri di spiaggia, con circa 130 stabilimenti: tutto sarà all'asta senza tenere conto del passato e di chi per decenni e decenni si è preso cura delle spiagge; tutto verrà azzerato senza tenere conto dei sacrifici anche economici, pensiamo ad esempio a quanti avevano iniziato un mutuo per mantenere i servizi". A lanciare il grido d'allarme sul fronte delle concessioni balneari alla luce della direttiva Bolkestein, è il presidente dell'Associazione dei Bagnini di Riccione, Diego Casadei, secondo cui il rischio è di "non avere più i volti della Romagna, del territorio locale, che in decenni hanno costruito relazioni umane considerando il cliente un familiare" e che "tutto possa finire nelle mani delle multinazionali, di grandi gruppi anche esteri", ben più asettici.

Di fatto, argomenta in una nota, "questa potrebbe essere la nostra ultima estate dopo tanti anni, decenni, quasi un secolo di grandi sacrifici. Nella stragrande maggioranza dei casi - osserva - si tratta di lidi a gestione familiare ed è proprio grazie a questa tipologia di gestione che il cliente ha potuto vivere il rapporto con il territorio. In molti casi abbiamo gestioni storiche risalenti anche alla terza, quarta generazione. Un passaggio generazionale che riguarda anche i clienti con tedeschi, francesi, italiani, inglesi, asiatici, che sono venuti in Romagna da ragazzi e sono ritornati poi con i rispettivi figli e i figli divenuti grandi sono ritornati con i loro figli, nipoti dei ragazzi di un tempo. Tutto questo rischia di scomparire".

Quindi, argomenta ancora Casadei, "giusto rispettare le norme europee ma è giusto rispettare le persone, le loro storie, le culture territoriali. Il nostro auspicio - chiosa - è che, nel rispetto delle normative, si possano trovare soluzioni che siano in grado di tutelare il patrimonio umano, il patrimonio culturale possibile nel tempo proprio grazie a coloro i quali per decenni hanno dato sorrisi, condiviso problemi, abbracciato, regalato emozioni".



