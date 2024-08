Scuola estiva dantesca apre eventi Annuale morte Sommo Poeta

Sarà la ventottesima edizione della Scuola estiva internazionale dantesca, realizzata dal Centro Dantesco in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano e l'Università di Verona e nata per scoprire più da vicino la figura dell'Alighieri, ad aprire il 23 agosto gli eventi in programma a Ravenna per celebrare il Sommo Poeta in occasione del 703/o Annuale della morte. La giornata clou sarà domenica 8 settembre, con la prolusione in Biblioteca Classense tenuta da Aldo Cazzullo, giornalista, saggista e storico.

L'Annuale vedrà la partecipazione di artisti di rilievo come Ermanna Montanari e Marco Martinelli: i due fondatori e direttori artistici delle Albe hanno chiamato a partecipare anche Chiara Muti - attrice, drammaturga, regista che opera a livello nazionale e internazionale tra teatro e opera lirica - che interpreterà il canto XXXIII del Paradiso, recitandolo dal balcone del palazzo della Provincia.

Attorno a questa celebrazione si terranno numerose altre iniziative per il Settembre dantesco: da un'esibizione dell'Orchestra giovanile Cherubini a Casa Dante all'appuntamento con Oltre Dante, tre serate ai Chiostri Francescani - dall'1 al 3 settembre - in cui cantori, lettori, volontari di qualsiasi età, provenienza sociale e culturale leggeranno la Divina Commedia; dalle visite guidate del 7 e 8 settembre a Museo e Casa Dante al festival Prospettiva Dante in programma dall'11 al 15 settembre all'interno degli Antichi Chiostri, con ospiti come Beppe Severgnini, Samuele Bersani, Alessio Boni e Donatella Di Pietrantonio. Ed ancora, il 26 settembre nella basilica di San Francesco, la prima assoluta della 'Divina Sonata', concerto per pianoforte del compositore iraniano Arashk Azizi. Continua inoltre la Lettura Perpetua della Divina Commedia, aperta anche ai turisti nella propria lingua d'origine.



