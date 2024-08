Rischio incendi, salgono a 7 province E-R in codice arancione

Salgono a sette le province dell'Emilia-Romagna in codice colore arancione per l'alto rischio di incendi boschivi: da oggi lo stato di grave pericolosità viene esteso anche a Modena e Reggio Emilia. A partire da oggi fino a domenica primo settembre, il provvedimento sarà in vigore anche in queste due province, che vanno ad aggiungersi a quelle di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Restano in stato di attenzione, con codice di colore giallo, Parma e Piacenza.

Il provvedimento è stato emanato dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, d'intesa con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regione Carabinieri Forestali, in seguito della riunione settimanale di coordinamento che valuta la situazione in atto sul territorio.

Le previsioni meteo, elaborate da Arpae-Simc, indicano infatti la prevalenza fino a fine agosto di un campo anticiclonico di origine subtropicale con temperature massime elevate. L'indice di suscettività e propagazione degli incendi appare, in crescita anche nelle province centrali dell'Emilia-Romagna e, tra gli elementi di rischio, si considera anche la maggiore presenza su costa e rilievi appenninici.





