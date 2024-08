Cade nel dirupo, muore una 31enne in Appennino Reggiano

Una ragazza di 31 anni è morta precipitando in un dirupo per un centinaio di metri, mentre percorreva il sentiero Cai 675 in località Ghiaccioni, non lontano dal rifugio Rio Pascolo, a Succiso nel comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano. La giovane - una 31enne bolognese - si trovava in escursione con il suo compagno, quando all'improvviso sarebbe scivolata finendo in un canalone profondo. Il fidanzato ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e portata a valle.



