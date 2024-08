Svuota la cassaforte di un'anziana, denunciata la badante

Una badante 'infedele' ha rubato denaro e prezioso, per un valore di circa 40mila euro, dalla cassaforte dell'anziana che assisteva. Ma è stata tradita dai documenti che aveva lasciato in un 'Compro Oro' dove era andata a vendere i gioielli. È successo a Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano. Dopo la morte dell'anziana, il figlio ha trovato la cassaforte svuotata e si è insospettita, in quanto l'unica altra persona che aveva accesso all'abitazione era proprio la badante.

Presentata la denuncia ai Carabinieri, sono scattate le indagini. I militari, grazie alle fotografie di inventario dei gioielli, hanno accertato che la donna aveva venduto tutto in un negozio 'Compro Oro' a Reggio Emilia. Per lei, una donna di 55 anni, è scattata la denuncia alla procura con l'accusa di furto.





