Rimini in Musica omaggia Vittorio De Scalzi e i New Trolls

Si terrà dal 2 al 7 settembre all'Arena Francesca da Rimini la seconda edizione della rassegna "Rim Rimini in Musica", con una programmazione che ospita nomi importanti del panorama italiano. Ad alternarsi sul palco all'ombra di Castel Sismondo saranno il duo musicale Santi Francesi, arrivati all'ultimo Sanremo dopo la vittoria a X Factor 2022 (2 settembre); il cantautore e chitarrista toscano frontman dei The Zen Circus, Appino (il 4); l'istrionica pianista, polistrumentista e cantautrice Dolcenera con il suo Piano recital (il 5); il talento di Leo Gassmann (il 6) e a chiusura della rassegna, sabato 7, l'omaggio a Vittorio De Scalzi - scomparso due anni fa - con il Concerto grosso per i New Trolls diretto dal maestro Angelo Valori e una band composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Ottonello e Max Vigilante, musicisti che hanno accompagnato in centinaia di concerti il fondatore nonché autore/coautore di tutti i brani dei New Trolls.

Il 3 settembre si terrà invece un Contest con le esibizioni di Fritz, Don ft Cromo, Valentina Carati, Andrea Belfiori, Magenta 9, kermesse dove giovani e promettenti artisti sono stati invitati per esibirsi in forma competitiva e per coinvolgere il pubblico. Le serate saranno arricchite da un dj set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini, che intratterranno il pubblico prima dell'inizio dei concerti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

La rassegna è organizzata da Nove Eventi, società di produzione con oltre vent'anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, e realizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale. "Un cartellone di tutto livello, come questo della seconda edizione di Rimini In Musica, si inserisce in una parte molto importante della nostra stagione turistica come il mese di settembre", sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Un mese che sta caratterizzando Rimini come città della musica italiana attraverso un confronto fra generazioni di artisti".



