Il Quirinale conferma l'alto patronato al Festivalfilosofia

Dal Quirinale, per il ventitreesimo anno consecutivo, arriva il suggello alla particolare rilevanza del Festivalfilosofia, in programma dal 13 al 15 settembre nelle piazze di Modena, Carpi e Sassuolo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti confermato il suo Alto Patronato alla manifestazione: lo ha comunicato, con un telegramma inviato al Consorzio per il festival, che ne ha dato notizia, il Segretario Generale alla Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Il messaggio rivolge "l'augurio per il successo della manifestazione". L'Alto Patronato, che accompagna il festival fin dalla sua nascita, è il riconoscimento formale con il quale viene manifestato il consenso del Capo dello Stato alle finalità perseguite da iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

Il tema del Festivalfilosofia di quest'anno è 'Psiche' e sono in programma quasi 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli. Molti i protagonisti dell'evento, da Umberto Galimberti a Michela Marzano, da Massimo Recalcati a Maurizio Ferraris, da Massimo Natoli a Stefano Massini.



