A Bologna un week-end da bollino rosso per il caldo

E' un fine settimana da bollino rosso per il caldo a Bologna: l'Arpae ha infatti emesso, per domani e domenica, il livello di massima allerta, una previsione più severa rispetto al Ministero della Salute, che ha invece previsto il bollino arancione, cioè il livello 2 di allarme. Le temperature, infatti, sono previste in crescita: la massima, ovvero quella rilevata alle 14, passerà infatti dai 34 gradi di oggi, ai 35 di domani, per raggiungere quota 38 domenica, quando l'area di 'disagio bioclimatico' sarà esteso a tutta l'area di pianura, con l'esclusione della costa riminese e di Piacenza.





