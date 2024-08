Sbarcata a Ravenna la Geo Barents con 73 migranti

RAVENNA, 08 AGO - È arrivata a mezzanotte e mezzo a Ravenna la nave ong Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 73 migranti. La nave ha attraccato alla banchina di Fosfitalia in via Baiona. Uno dei naufraghi è stato portato subito in ambulanza in ospedale a Ravenna per maggiori accertamenti in seguito alle violenze subite, con problemi di natura traumatica e psicologica. Altri tre migranti sono stati visitati al Pala De André per via di problemi di natura respiratoria. In generale le loro condizioni sono ritenute stabili.

"Voglio ringraziare l'intera macchina dell'accoglienza che pur con l'arrivo di una nave Ong in piena notte e dopo un violento nubifragio si è fatta trovare pronta per offrire ospitalità dignitosa a queste persone", ha detto il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. "Abbiamo dovuto anche cambiare banchina per l'indisponibilità di quella del Terminal Crociere di Porto Corsini e pianificare tutti gli interventi di notte e prima mattina, coinvolgendo l'intera macchina per tante ore, rifocillando e facendo prima riposare un po' le persone giunte con adeguate sistemazioni".

