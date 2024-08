Perseguita e aggredisce la ex, denunciato un 19enne

REGGIO EMILIA, 08 AGO - Denuncia per stalking e divieto di avvicinamento a un 19enne del comprensorio ceramico reggiano, accusato di aver perseguitato e minacciato la sua ex fidanzata. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri - che hanno eseguito la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della procura - il giovane non accettava la fine della relazione sentimentale con la ragazza, la quale aveva deciso di lasciarlo per il suo atteggiamento possessivo.

Vessazioni che andavano avanti da circa un anno, con decine di messaggi e telefonate dal tono minaccioso, anche dal telefonino di amici e parenti, fino al punto di aggredirla fisicamente con schiaffi e spintoni, offendendola spesso in luogo pubblico davanti ad altre persone. La vittima ha deciso infine di denunciarlo. I militari della stazione di Castellarano hanno avviato le indagini e il magistrato, in virtù del codice rosso, ha chiesto e ottenuto dal giudice la misura del divieto di avvicinamento alla ragazza, mantenendo una distanza di almeno 1.500 metri, oltre al divieto assoluto di comunicare con lei.

