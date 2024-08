Inaugura a Rimini la mostra 'Superstars' sulla musica live

È stata inaugurata a Rimini la mostra 'Superstars music icons on exhibition', in viaggio lungo trent'anni di storia della musica attraverso le fotografie di Fernando Borrello. L'esposizione, allestita negli spazi dell'ala Isotta di Castel Sismondo, offre uno sguardo sui concerti di grandi star del calibro di Madonna, David Bowie, Miles Davis, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Vasco Rossi e altri, tra stadi, teatri e palazzetti.

Un'ottantina di scatti ritraggono alcuni momenti iconici della musica live con un omaggio speciale a David Zard, storico promoter scomparso nel 2023 a cui si deve l'aver portato in Italia alcuni dei più grandi artisti internazionali.

La carriera di Borrello è iniziata negli anni Ottanta in Rai accanto a Renzo Arbore. Successivamente, il fotografo ha documentato i concerti delle maggiori star della musica collaborando con importanti case discografiche e testate giornalistiche.

Della mostra fa parte anche Marco Nereo Rotelli, artista noto per le sue installazioni luminose, che presenta un'opera inedita, 'To be a normal star', composta da sette opere dedicate a figure come Madonna, Bruce Springsteen, Lou Reed, e Freddie Mercury. Il suo progetto è dedicato all'amico Massimo Cotto, scomparso recentemente.

La mostra, aperta fino al 29 settembre, è organizzata da Blu&Blu Network in collaborazione con Promargroup e con il supporto di Primafila magazine sotto il patrocinio del Comune di Rimini.





