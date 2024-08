Ferragosto tra letture e concerti al 'We Reading Festival'

Lo stand-up comedian Luca Ravenna che leggerà Niccolò Ammaniti, il giornalista Saverio Tommasi in coppia con l'editore ed ex parlamentare Giuseppe Civati, la giornalista Francesca Ragazzi, Head of editorial content di Vogue Italia, che ripercorrerà sessant'anni di storia della moda negli articoli del periodico, il cantautore Lucio Corsi e la band brasiliana Selton per un suggestivo concerto all'alba sulla Collina dei Cappuccini: sono gli ospiti dell'ottava edizione di 'We Reading Festival', quattro giorni tra parole e musica in programma dal 15 al 18 agosto a Santarcangelo di Romagna (Rimini), nel giardino del Museo Etnografico.

Il Festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale diffuso in tutta Italia con eventi di lettura non convenzionali tra Milano, Roma, Bologna, Torino e altre città. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione (www.wereading.it) fino a esaurimento posti. È previsto anche - il 16, 17 e 18 agosto - un percorso off pomeridiano di talk su tematiche di attualità al Musas - Museo Storico Archeologico di Santarcangelo.



